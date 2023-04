Ey celebra l'eccellenza del Made in Italy

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Resilienza, talento, competenze e digitale: sono queste le parole d'ordine dell'imprenditoria italiana emerse da un'indagine condotta da EY Private, nonché le caratteristiche che saranno al centro della XXVI edizione del Premio L'Imprenditore dell'Anno. L'iniziativa viene presentata ufficialmente martedì 18 aprile presso il nuovo EY wavespace Tm di Milano, con un evento trasmesso in streaming alle 12.00 sui canali digitali di Ansa, durante il quale si aprono ufficialmente le candidature per l'edizione 2023. L'appuntamento è anche l'occasione per presentare il libro, realizzato in collaborazione con ANSA, per celebrare i 25 anni del Premio, attraverso interviste ad imprenditrici e imprenditori e foto storiche. Intervengono: Paolo Zocchi, EY Private Leader di EY in Italia; Enrico Lenzi, responsabile Italia del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno; Sonia Bonfiglioli, presidente del gruppo Bonfiglioli e Matteo Lunelli, amministratore delegato del gruppo Lunelli (ANSA).