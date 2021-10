Export distretti balza del 27,6% nel primo semestre, Nord-est sprint

Milano, 1 ott. (askanews) - Nel primo semestre 2021, grazie al forte rimbalzo del secondo trimestre, l'export dei distretti industriali italiani ha registrato un deciso aumento del 27,6% (a prezzi correnti) rispetto agli stessi mesi del 2020, fortemente penalizzati dal lockdown, consentendo a tutti i territori di recuperare quanto perso nel 2020. Anche il confronto con il 2019 evidenzia un progresso dello 0,7% (pari a 474 milioni di euro) e il raggiungimento di nuovi livelli record a quota 64,6 miliardi. E' quanto emerge dal Monitor dei Distretti Industriali della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, sottolineando come se nella crisi del 2009 furono necessari nove trimestri per torna sui livelli del 2007-2008, quest'anno sono bastati solo due trimestri.Il recupero è diffuso a tutti i territori: su un totale di 158 distretti monitorati, 101 nel secondo trimestre sono oltre i livelli del 2019. Tra i settori distrettuali più dinamici, gli elettrodomestici (+29% la variazione rispetto ai primi sei mesi del 2019), la metallurgia (+22,2%, spinta anche dall'aumento dei prezzi alla produzione) e l'agroalimentare (+14,9%). Molto positiva anche la performance della filiera delle costruzioni e del sistema casa, con in testa i distretti specializzati in mobili (+8,2%) e prodotti e materiali da costruzione (+6,7%), che hanno battuto la concorrenza tedesca (+6,3% e -0,8%). Sempre nel confronto con i primi sei mesi del 2019, ha chiuso in lieve aumento l'export di "altri prodotti intermedi" (+4,5%) e prodotti in metallo (+2,1%), mentre la meccanica ha registrato un calo lieve (-1,6%) e comunque inferiore ai competitor tedeschi (-3%). Segnali di recupero emergono anche per il Sistema moda che mostra un rimbalzo rispetto al 2020 (soprattutto per i beni di consumo, in progresso del +38,4%), ma è ancora in forte ritardo rispetto al 2019 nel comparto degli intermedi (-29,3%).A livello territoriale spicca l'accelerazione delle esportazioni distrettuali del Nord-Est (+4,2% la variazione rispetto al primo semestre 2019), dove si sono messi in evidenza il Friuli-Venezia Giulia per dinamica (+15,6%) e l'Emilia-Romagna e il Veneto per aumento dei valori esportati (+443,7 milioni e +324,9 milioni rispettivamente).Germania, Cina, Stati Uniti e Irlanda (spinta dall'apertura di un'unità logistica a Dublino da parte del principale operatore del distretto orafo di Valenza) sono i mercati in cui l'export dei distretti ha registrato la crescita maggiore in valore.Nel dettaglio, i distretto dei Metalli di Brescia è primo nella classifica per crescita in valore dell'export, con +438 milioni di euro tra il primo semestre e lo stesso periodo del 2019. Seguono i distretti degli elettrodomestici di Inox valley (+236,5 mln) e delle piastrelle di Sassuolo (+168,8 mln). I migliori distretti per dinamica, invece, vedono al primo posto i mobili imbottiti di Forlì (+55,7 sul primo semestre 2019), seguiti dalle mele del Trentino (+54,7%) e dalla nocciola e frutta piemontese (+45,1%).L'oreficeria di Valenza è invece il distretto più in difficoltà, con un -396,5 milioni di euro tra i primi sei mesi del 2021 e quelli del 2019.