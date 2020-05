Exor, Elkann: con PartnerRe viaggio prosegue insieme, siamo felici

Roma, 12 mag. (askanews) - Exor e PartnerRe continueranno "il viaggio insieme" dopo che Covea ha rinunciato a comprare la società di riassicurazione. Lo afferma John Elkann, il presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla PartnerRe. "Vorrei ringraziarvi ancora - sottolinea Elkann in una lettera ai dipendenti di PartnerRe - per il vostro lavoro eccezionale. Tutti noi di Exor siamo felici di continuare il nostro viaggio insieme con ancora maggiore successo, realizzando ogni giorno quello che davvero è rilevante"."Abbiamo sempre detto chiaramente - spiega il presidente - che l'unica ragione per cui Exor poteva riconsiderare il suo rapporto proprietario di lungo termine con PartnerRe era perchè avevamo ricevuto un'offerta che rappresentava un'opportunità interessante per la società, per accelerare il suo sviluppo, dando il giusto valore alla sua eccezionale forza e alle sue ottime prospettive. Ora che Covea ha scelto di non onorare l'accordo, siamo felici a mantenere una relazione forte: PartnerRe non era in vendita in allora e non lo è ora". Exor infatti non aveva messo in vendita PartnerRe, ma aveva risposto a una proposta di Covea."In realtà - aggiunge Elkann - le prospettive di PartnerRe si sono rafforzate in questi ultimi mesi. Con uno degli indicatori di solidità patrimoniale e di liquidità più alti del settore, ci sono ora nuove opportunità per mettere a frutto la capacità di ottenere prezzi e condizioni migliori, una maggiore domanda di servizi di riassicurazione, e la scarsità di capitale disponibile per molti prodotti e in diverse aree del mondo".Glv