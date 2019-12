Ex Ilva, Patuanelli: lo Stato entra attraverso il Tesoro

Roma, 9 dic. (askanews) - L'ingresso dello Stato nel capitale dell'ex-Ilva dovrebbe avvenire attraverso il ministero dell'economia. Lo ha affermato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, secondo cui "lo Stato deve essere anche garante dell'attuazione del piano industriale, per questo entra. Ma su questa ipotesi di come lo Stato decida di entrare sta lavorando il ministro Gualtieri, ed è giusto che sia così perchè lo Stato entra attraverso il ministero dell'economia"."Gualtieri - ha spiegato Patuanelli intervenendo a L'aria che tira su La7 - sta lavorando a una serie di ipotesi. Quello che stiamo facendo al ministero dello sviluppo economico è invece disegnare un nuovo piano industriale per lo stabilimento, ma anche per Taranto nel suo complesso. Lo Stato deve essere garante dell'attuazione del piano industriale, cosa che fino a oggi non c'e stata".