Ex Ilva, ArcelorMittal avvia cigs per 3.500 lavoratori Taranto

Roma, 11 dic. (askanews) - ArcelorMittal avvia la cassa integrazione straordinaria per 3.500 lavoratori dell'ex-Ilva di Taranto. "ArcelorMittal - afferma il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella - ha comunicato alle organizzazioni sindacali nazionali e alle Rsu del sito di Taranto la decisione di avviare la procedura di richiesta di cassa integrazione straordinaria per il sito pugliese per 3.500 lavoratori, dopo il rigetto dell'istanza del giudice sulla continuità produttiva dell'altoforno 2"."La decisione di ArcelorMittal - sottolinea il sindacalista - è di una gravità inaudita poichè, anzichè verificare tutte le alternative possibili per non ricorrere a uno strumento così invasivo, utilizza il provvedimento del giudice per ottenere i risultati che si era prefissata: usare i lavoratori come scudi umani"."La multinazionale - aggiunge Palombella - non aspettava altro che lo stop all'altoforno 2 per accelerare il suo progetto di morte per lo stabilimento di Taranto e degli altri siti italiani del gruppo. Un atteggiamento da sciacalli sulla pelle di migliaia di lavoratori e di famiglie".