Evolvere (Eni) acquisisce startup del fotovoltaico PV Family

Evolvere, società controllata da Eni gas e luce e leader nel settore della generazione distribuita da fonti rinnovabili in Italia, ha acquisito il 100% di Pv Family, innovativa startup nel mondo del fotovoltaico, che gestisce My Solar Family, la più grande community digitale di prosumer (produttori-consumatori) in Italia, con oltre 80mila iscritti. La collaborazione tra le due aziende nasce nel 2018 con l'ingresso di Evolvere nel capitale di Pv Family come socio di minoranza, per apportare le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo della startup. L'acquisizione del 100% del capitale ha l'obiettivo di combinare l'offerta di Evolvere e i servizi di community digitale di My Solar Family, in un contesto di mercato che vede affermarsi la diffusione di un nuovo modello energetico, in cui il consumatore diventa anche un produttore di energia, ovvero prosumer. Nata nel 2014, My Solar Family è una piattaforma digitale che permette alle persone della Community di acquisire maggiore consapevolezza del potenziale e delle prestazioni del proprio impianto fotovoltaico e tenere allo stesso tempo sotto controllo gli incentivi ricevuti o il contributo per lo scambio sul posto dell'energia. Grazie all'integrazione con l'offerta di Evolvere, gli iscritti alla Community potranno avere un'analisi dettagliata e in tempo reale della produzione e dei consumi del proprio impianto, ma anche aggiungere un sistema di accumulo per massimizzare l'autoconsumo, e fare così scelte sostenibili a livello economico e ambientale.