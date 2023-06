Eurozona, disoccupazione cala a minimo storico: 6,5% ad aprile

Roma, 1 giu. (askanews) - La disoccupazione media dell'area euro si è limata a un nuovo minimo storico: 6,5% ad aprile, a fronte del 6,6% che aveva registrato nei tre mesi precedenti. Secondo i dati diffusi da Eurostat, a quota 11 milioni 88 mila i disoccupati nell'unione valutaria risultano diminuiti di 33 mila unità rispetto al mese precedente è di 203 mila su base annua.Guardando a tutta l'Unione Europea, ad aprile la disoccupazione anche in questo caso ha segnato una riduzione di un decimale di punto al 6%, coinvolgendo 13 milioni 28 mila persone, 18mila in meno del mese precedente e 212 mila in meno su base annua.