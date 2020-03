Eurozona: attività imprese crolla a marzo, verso recessione grave

Roma, 24 mar. (askanews) - L'attività delle imprese dell'eurozona è crollata a marzo sull'onda della crisi pandemica del coronavirus con i venti di recessione che soffiano sempre più forte sul vecchio continente.L'indice IHS Markit sui gestori degli acquisti compositi per la zona euro è precipitato a 31,4 a marzo dai 51,6 del mese precedente. Si tratta della lettura più bassa da quando la serie è iniziata alla fine degli anni '90 con chiare indicazioni che l'area della moneta unica si avviando verso una profonda recessione mentre le misure drastiche introdotte per contenere la diffusione della pandemia in Europa iniziano a mostrare i loro contraccolpi sull'attività economica."L'attività commerciale in tutta la zona euro è crollata a marzo in misura ampiamente superiore a quella vista anche al culmine della crisi finanziaria globale", ha affermato Chris Williamson, capo economista aziendale di IHS Markit."In Francia, Germania e in tutta l'area dell'euro sono state registrate forti flessioni mentre i governi hanno adottato misure sempre più severe per contenere la diffusione del coronavirus", ha aggiunto.Secondo IHS Markit i dati dell'indagine sono "indicativi di un calo annuale dell'8% del PIL dell'eurozona ed è improbabile che l'indice abbia ancora toccato il fondo".L'indice composito è una media ponderata delle attività nei settori manifatturiero e dei servizi e una lettura inferiore a 50 indica che la maggior parte delle imprese ha riportato un deterioramento rispetto al mese precedente.L'indice PMI è la prima misura ampiamente seguita sull'impatto della crisi del coronavirus sull'economia da quando l'epidemia nella regione si è intensificata alla fine di febbraio. I dati preliminari si basavano sulle risposte raccolte tra il 12 e il 23 marzo.In particolare l'indice PMI per il settore dei servizi dell'Eurozona è sceso a 28,4 a marzo dai 52,6 di febbraio, il livello più basso mai registrato, indicando un quasi arresto dell'economia. Il settore manifatturiero si è contratto ad un ritmo leggermente più lento, con l'indice corrispondente sceso a 44,8, il più basso dalla crisi finanziaria del 2008.In Germania, il PMI composito è sceso da 50,7 punti il mese scorso a un minimo da 11 anni a marzo di 37,2, il più grande calo mai registrato.Il PMI composito per la Francia è sceso da 52 punti il mese scorso a un minimo record di 30,2 a marzo, anche in questo caso il maggior calo mai registrato.Sia in Francia che in Germania, i cali delle attività sono stati più marcati nei servizi, sebbene anche le aziende manifatturiere abbiano registrato forti cali di produzione."Una notevole differenza rispetto al picco della crisi finanziaria globale è la relativa sovraperformance del settore manifatturiero e il crollo dei servizi", ha affermato Kenneth Wattret, capo economista europeo di IHS Markit. "Ciò riflette la diversa natura dello shock attuale."Wattret ha affermato che i dati confermano "un crollo senza precedenti dell'attività economica e una recessione eccezionalmente grave". Ha aggiunto: "Il diluvio delle misure politiche non può impedire gli effetti devastanti nelle economie del virus e le misure di contenimento, può semplicemente impedire che continuino le perdite di produzione".