In Italia solo il 59,8% dei laureati trova lavoro a tre anni dal titolo, penultimi in Ue

Nel nostro paese quasi sei laureati su 10 (il 59,8%) riescono a trovare un lavoro a tre anni dal titolo. Una percentuale che seppur in crescita in di dieci punti rispetto al 2014 ma ancora lontana dalla media europea che ha raggiunto l'83,5%. E' quanto emerge dalle ultime statistiche Eurostat relative al 2018.

Le statistiche Eurostat

Dalle ultime indagini l'Italia risulta il Paese peggiore dopo la Grecia. In Calabria neanche la laurea apre la strada al lavoro: nella Regione solo il 29,1% dei laureati trova lavoro entro tre anni dalla fine degli studi, il dato peggiore tra le regioni dell'Unione Europea. Fa poco meglio la Sicilia (il 30,1%) e la regione greca della Sterea Ellada (33,7%) mentre in Bassa Baviera la percentuale è del 97%.

Penultimi in Ue

In media in Italia sono occupati a tre anni dalla laurea il 59,8% dei laureati, un dato di oltre 10 punti migliore del 2014 mentre la media Ue si attesta all'83,5%. Inoltre solo un quinto delle donne calabresi laureate (il 21,6%) trova un'occupazione entro tre anni contro la media Ue dell' 82,1% e quella italiana del 58,1%.

Meno chance occupazionali per i diplomati

Le opportunità di impiego, entro i tre anni dal termine degli studi, scendono allo scendere del titolo. Per i diplomati, infatti, appena il 48,9% lavora a tre anni dalla maturità. Anche qui la percentuale italiana è in crescita di 12 punti rispetto al 2014) ma restiamo sempre distanti alla media Ue che ha raggiunto il 76,5 per cento.