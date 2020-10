Eurogruppo, approvato il programma sui prossimi nove mesi

Bruxelles, 5 ott. (askanews) - I ministri delle Finanze dell'Eurozona hanno approvato, durante la loro riunione in videoconferenza di oggi il programma di lavoro dell'Eurogruppo per i prossimi nove mesi. "Ho presentato un programma globale per contribuire a garantire che l'Eurogruppo continui a guidare l'economia dell'Eurozona verso una ripresa inclusiva a vantaggio di tutti i cittadini e che lavori al rafforzamento dell'Unione economica e monetaria. Questo programma riflette un'ampia consultazione nelle ultime settimane e sono lieto di dire che ora è ufficialmente approvato", ha detto durante la videoconferenza stampa al termine della riunione il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe."Se esaminate questo programma - ha proseguito - vedrete che, durante il mio mandato di presidente, ci concentreremo principalmente su tre priorità: l'economia, le questioni finanziarie e l'euro".In primo luogo, ha spiegato, "il nostro obiettivo sarà sostenere la ripresa e sostenere la crescita ed evitare il rischio che la crisi del Covid-19 porti ad un allargamento degli squilibri e delle divergenze" fra gli Stati membri.In secondo luogo, ha aggiunto, "lavoreremo intensamente per rafforzare l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali. Lavoreremo per garantire che il settore finanziario possa sostenere meglio la ripresa economica e condividere e gestire meglio i rischi finanziari che ovviamente sono sempre presenti".Infine, "ci concentreremo sulla moneta comune, il nostro euro - che viene utilizzata ogni giorno dai cittadini ma che ora è anche una delle due valute mondiali predominanti", ha concluso Donohoe, rilevando che "la digitalizzazione sta creando grandi sfide ma allo stesso tempo apre molte opportunità nel settore finanziario e per la nostra moneta comune".