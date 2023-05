Euro digitale, Gentiloni: a fine giugno proposta Commissione Ue

Roma, 15 mag. (askanews) - La commissione europea formalizzerà la sua proposta sulla creazione dell'euro digitale a fine giugno. Lo ha annunciato il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa al termine dell'eurogruppo. "Siamo nella fase finale dei preparativi e ci attendiamo di presentare la proposta alla fine del mese prossimo", ha detto.

Gentiloni ha riferito che nelle riunioni di oggi si è discusso delle valute digitali delle banche centrali e di come utilizzare un euro digitale nei pagamenti internazionali al dettaglio e di come questo possa aumentare il ruolo internazionale dell'euro. "Questo può arrecare benefici alle relazioni commerciali, ridurre i rischi sui cambi e in definitiva rafforzare la nostra sovranità", ha sostenuto. L'eurocommissario ha puntualizzato che la proposta si focalizzerà anche su questi elementi chiave.