Euler Hermes diventa Allianz Trade, leader assicurazione crediti

Roma, 28 mar. (askanews) - Entrare con fiducia nel futuro, restando fedeli alle origini. Così Euler Hermes inizia una nuova era: il leader mondiale dell'assicurazione crediti, diventa da oggi Allianz Trade. Un passaggio naturale, in considerazione del fatto che già dal 2018 la società fa parte a tutti gli effetti del Gruppo Allianz.Allianz Trade è il leader mondiale nell'assicurazione crediti, opera in 52 Paesi e dispone di oltre 5.500 collaboratori. Cambiare il marchio in Allianz Trade significa rafforzare la posizione di player globale, beneficiando ancora di più della reputazione e della forza del Gruppo Allianz, che dispone di una vasta rete globale di competenze.Come evidenziato da Clarisse Kopff, CEO di Allianz Trade, questa svolta significa maggiore esperienza e conoscenza globale per sviluppare più soluzioni locali. Più fiducia nel domani con maggiori possibilità di aiutare le imprese a crescere. Più lungimiranza e personalizzazione dei servizi. Più capacità di stare al passo con le trasformazioni tecnologiche. Più visibilità per attrarre nuovi talenti e più opportunità di carriera per i dipendenti.Il nuovo marchio sosterrà direttamente l'attuazione del piano strategico 2025, che sottolinea la forte ambizione di crescita in tutte le linee di business e aree geografiche e che si regge su tre pilastri: Ampliare il core business, in questo accelerando la penetrazione nel mercato degli Stati Uniti; Sviluppare i motori di crescita, come le cauzioni e le soluzioni speciali; Prepararsi per il nuovo mondo e per il futuro degli scambi commerciali.