Caro vacanze 2023, in vista dell'estate si impennano i listini di hotel, pensioni e campeggi

L'estate è alle porte e con essa arriva il momento per le famiglie di decidere dove e come passare i giorni ferie. Al mare o in montagna coloro che vorranno stare in Italia avranno un’amara sorpresa. Da presumibile infatti il caro vacanze è diventato reale. Non è più di una semplice supposizione, ma di un fatto supportato da dati solidi. Assoutenti rivela che le tariffe delle strutture ricettive sono salite in media del +15,2% rispetto al 2022, con punte del +18% per alberghi e motel, mentre villaggi vacanza a campeggi costano l’11,1% in più.

Ad essere più care sono le città d’arte

L’organizzazione dei consumatori, sulla base dei dati ufficiali dell’Istat, osserva che l’andamento delle tariffe praticate al pubblico dalle strutture ricettive è estremamente diversificato sul territorio, e gli aumenti più pesanti si registrano nelle città d’arte, quelle cioè che nell’ultimo periodo hanno visto le maggiori presenze di visitatori. E’ il caso ad esempio di Firenze, città che si piazza al primo posto della classifica sul caro-albergo e dove nell’ultimo mese i listini delle strutture ricettive sono rincarati del +43,2% rispetto allo scorso. Al secondo posto troviamo Milano, che registra tariffe in crescita del +38% su base annua – aggiunge Assoutenti – A sorpresa tra le città che vedono salire vorticosamente le tariffe delle strutture ricettive troviamo al terzo posto Campobasso (+28,9%). Seguono Venezia (+25,7%), Palermo (+25,3%) e Ferrara (+24,6%).

Rincari nelle località balneari

Anche le località balneari, mete tipiche delle vacanze estive, hanno iniziato a ritoccare i listini di hotel, b&b e villaggi vacanza: è il caso delle Sardegna, dove a Olbia-Tempio i rincari sono nell’ordine del +20,3%, ma anche in Puglia e in Emilia Romagna si registrano aumenti (dal +15% al +17%). In sole tre province italiane, invece, i prezzi degli alloggi registrano un trend inverso con le tariffe in calo rispetto allo scorso anno: è il caso di Caltanissetta (-5,8%), Viterbo (-5,3%) e Trapani (-4,1%).“

Tutta colpa del caro bollette

Anche nel comparto turistico il caro-bollette che ha caratterizzato l’ultimo anno e una inflazione ancora alle stelle si stanno riversando su prezzi e tariffe praticate al pubblico, attraverso un incremento generalizzato dei listini. Il rischio concreto è che milioni di italiani, non potendo affrontare costi sempre più elevati, saranno costretti questa estate a tagliare i giorni di villeggiatura, o addirittura a rinunciare del tutto alle vacanze in attesa di tempi migliori” – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.

Bonus Inps per soggiorni estivi e vacanze 2023

Per agevolare le spese relative ai soggiorni estivi e alle vacanze l'Inps offre un bonus destinato a famiglie con reddito medio-basso. Questo incentivo può essere utilizzato per coprire le spese di alloggio, trasporto e attività ricreative durante le vacanze. La novità principale riguarda la possibilità di richiedere il bonus online. L'Istituto, infatti, ha introdotto una procedura semplificata che consente alle famiglie di presentare la domanda direttamente tramite il proprio portale online. Questo rende il processo più conveniente e veloce per i richiedenti.