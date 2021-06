Essilux: sale in Borsa, tocca massimo storico oltre 152 euro

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Acquisti in Borsa a Parigi su EssilorLuxottica dopo la decisione favorevole dell'arbitrato internazionale che le permette di trattare da posizioni di forza o di lasciare il braccio di ferro per l'acquisizione di GrandVision: il titolo del gruppo italo-francese sale dell'1,5% oltre i 152 euro, al suo massimo storico. Piatta la catena della distribuzione dell'ottica con sede in Olanda, che viaggia attorno a quota 25 euro dopo lo scivolone di oltre il 7% della vigilia. In calo del 2% il fondo Hal (ieri in ribasso di oltre quattro punti percentuali), che detiene la grande maggioranza di GrandVision. (ANSA).