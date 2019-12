EssilorLuxottica scopre frode in stabilimento Esssilor Thailandia

Roma, 30 dic. (askanews) - EssilorLuxottica ha reso noto che la controllata Essilor International ha recentemente accertato attività finanziarie fraudolente in uno dei suoi stabilimenti in Thailandia. Essilor International - si legge in una nota - ha sporto denuncia in Thailandia e in altre giurisdizioni e ha mobilitato tutte le risorse opportune, interne ed esterne, per porre immediatamente fine alle attività fraudolente e adottare le misure necessarie.La società sta inoltre svolgendo indagini serrate e perseguendo tuttele possibili iniziative per cercare di recuperare i fondi indebitamente sottratti e mitigare l'impatto sul Gruppo. Tutti i dipendenti che risultano ad oggi coinvolti nelle attività fraudolente sono stati licenziati. Essilor International ha introdotto inoltre ulteriori controlli interni in tutto il mondo al fine di rafforzare i protocollidi sicurezza esistenti.L'impatto finanziario atteso potrebbe essere pari ad un massimo di 190 milioni di Euro o ridursi per effetto di eventuali rimborsi assicurativi, ritorni dalle azioni legali e recuperi di ulteriori somme attualmente congelate su vari conti bancari. Tale impatto sarà registrato nei risultati operativi del 2019 e sarà trattato come un fattore di aggiustamento per determinare i valori adjusted dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica è informato e monitorerà attentamente la situazione con il supporto di advisor esterni; esaminerà inoltre eventuali ulteriori iniziative affinché tali attività fraudolente non si ripetanoin futuro.