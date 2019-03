EssilorLuxottica scivola in Borsa, -2,6%

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Seduta pesante per EssilorLuxottica in Borsa a Parigi dopo la richiesta di arbitrato da parte di Delfin: il titolo, debole dall'avvio, ha chiuso in calo del 2,64% a 96 euro. Da quando, la scorsa settimana, è emerso lo scontro tra Leonardo Del Vecchio e l'anima francese, il gigante delle montature e delle lenti ha ceduto l'8,5%. Dal primo ottobre, data della fusione definitiva tra i due gruppi con il conferimento delle azioni Luxottica in Essilor e la quotazione della holding, il titolo ha perso un quarto del suo valore.