Enrico Letta: 'Da Mantovani proposta interessante su figura nuova'

Roma, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Quella avanzata da Mario Mantovani, trovare una figura di superamento tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, cioè di un 'lavoro organizzato' è una proposta interessante, è un strada da battere". Lo ha detto Enrico Letta, preside della Scuola di affari internazionali Sciences PO di Parigi, intervenendo in streaming a 'Dialogo sul futuro', evento in occasione della 95ma Assemblea nazionale di Manageritalia. "Gli strumenti delle politiche attive per il lavoro -ha aggiunto Letta- non possono essere quelli del passato: non possiamo limitarci alla cassa integrazione. Ovvio che quando ci sono le tempeste bisogna ripararsi, ed adesso c'è una tempesta, e occorre tutelare il posto di lavoro. Ma la prospettiva di Next Generation Ue ci consente strumenti più moderni di formazione e di adeguamento degli skills". "Lo schema vecchio del passato è superato: oggi la vita attiva è un misto tra studio e lavoro, così come il mercato vivrà sempre di più un'alternanza tra crisi e tranquillità", ha concluso.