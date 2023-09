Enilive lancia ALT-Stazione del gusto con lo chef Niko Romito

Roma, 7 set. (askanews) - La prima ALT - Stazione del gusto, nata dalla collaborazione tra Enilive e lo chef abruzzese tre volte stella Michelin Niko Romito, ha aperto i battenti oggi a Roma in una cerimonia di taglio del nastro a cui ha partecipato anche l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi."La prima apertura del nuovo format avviene in una stazione dal valore storico e simbolico, quella di viale America, dove siamo presenti fin dagli anni Sessanta e che da oggi si distingue e anticipa l'offerta che in futuro verrà estesa a tante altre Enilive Station, e non solo", ha detto Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustaibable Mobility, facendo di riferimento alla stazione di servizio che, nella sua nuova veste, aprirà i battenti al pubblico il 20 settembre.Ballista ha spiegato che l'obiettivo di Enilive è un "abbattimento delle emissioni" lungo tutto il percorso dei prodotti e servizi che verranno offerti nelle ALT Station. Nel concetto di "mobilità viva" di Enilive, nuovo brand di Eni Sustainable Mobility, fanno parte sia "gli assetti industriali per produrre prodotti decarbonizzati", come i biocarburanti, sia "i clienti", cioè "tutte le soluzioni per la mobilità".

Nel piano quadriennale ci sono "100 stazioni (del gusto): 70 in italia e 30 all'estero", ha spiegato Giovanni Maffei, responsabile commerciale di Eni Sustainable Mobility. L'offerta sarà "fortemente identitaria", con degli standard fissi che "potranno avere delle variazioni a seconda del paese, ma del tutto residuali", ha continuato. La gestione sarà affidata a giovani formati nell'Academy Niko Romito a cui verrà offerto "sostanzialmente un contratto in franchising".ALT - ha raccontato lo chef Niko Romito - nasce dall'idea "che il lavoro del cuoco possa essere messo a disposizione di tutti". La prima stazione di servizio fu aperta a Castel di Sangro, lungo la Statale 17, nel 2017. "Per ALT ho immaginato un modello di ristorazione su strada perché le strade sono di tutti", ha spiegato Romito. "Volevo lavorare ad un'offerta di cucina popolare, con piatti facilmente comprensibili, che avessero un'accezione quasi domestica e un approccio creativo, di qualità".Tutto nasce - ha spiegato Maffei - letteralmente da una e-mail inviata da Romito che, tra ricerca e innovazione, ha espresso il proposito di "democratizzare il cibo di qualità per il numero maggiore possibile di persone", attraverso una "ingenerizzazione di processo", una standardizzazione fatta però in maniera da "garantire la qualità in tutti i punti".Enilive è il nuovo brand appena lanciato e dà l'idea - ha detto ancora Ballista - "di come stiamo trasformando la nostra società dedicata alla bioraffinazione, alla produzione di biometano, alle soluzioni di smart mobility e alla commercializzazione dei servizi e di tutti i vettori energetici per la mobilità, anche attraverso le oltre 5.000 Enilive Station in Europa, dove è presente un'ampia offerta di prodotti, tra cui i carburanti di natura biogenica come l'HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), il bio-GPL e il biometano, nonché l'idrogeno e l'elettrico, oltre ad altri prodotti come i bitumi, i lubrificanti e i combustibili. La rete di stazioni Enilive supporta anche altri servizi di mobilità tra cui la ristorazione, i negozi di prossimità e numerosi servizi a supporto delle persone in movimento, come ad esempio i punti Telepass, il car sharing Enjoy, il pagamento dei bollettini postali e gli Amazon Locker".