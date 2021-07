Eni acquisisce 13 campi eolici in Italia

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Eni ha firmato un accordo per l'acquisto di un portafoglio di 13 campi eolici onshore in Italia, con una capacità complessiva di 315 megawatt già in esercizio da Glennmont Partners e PGGM Infrastructure Fund . Il portafoglio acquisito è composto da 256 in Sicilia, Puglia, Basilicata e Abruzzo. L'operazione include anche l'acquisizione di un team che garantirà la continuità nella gestione degli impianti e l'ulteriore sviluppo del portafoglio. Lo annuncia il gruppo in una nota, sottolineando che "con i 35 MW già in corso di costruzione in Puglia, Eni raggiunge così i 350 MW di capacità eolica installata in Italia, divenendo uno dei principali operatori nel Paese". Il portafoglio in oggetto potrà coprire il fabbisogno di circa 200 mila famiglie italiane in un'ottica di energy management integrato. "Questa operazione rappresenta un importante passo in avanti nella nostra crescita nelle energie rinnovabili che ci porterà a raggiungere i 4 GW di capacità installata nel 2024, per poi arrivare a 15 GW nel 2030 e a 60 GW nel 2050 come previsto dalla nostra strategia", ha detto l'amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi. "La crescita nelle rinnovabili, che con questa operazione ha già raggiunto oltre 1,3 GW di capacità installata e in costruzione, avverrà nel contesto di piena integrazione con il nostro business retail, generando un player unico, di grande valore ed elevato potenziale di sviluppo. Eni continua così il proprio percorso verso la leadership nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati". Per questa operazione, Eni è stata supportata da BNP Paribas come exclusive financial advisor, e Chiomenti in qualità di legal advisor. (ANSA).