Energia e lavoro,manifesto per una transizione sostenibile

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Dieci punti, dalla decarbonizzazione alla spinta alle rinnovabili, per una transizione equa e giusta che garantisca costi sostenibili dell'energia e sia "labour oriented", che guardi alla riconversione tecnologica e industriale con investimenti vincolati alla creazione di lavoro. È il Manifesto "Lavoro ed energia per una transizione sostenibile", di Confindustria Energia e di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, con il supporto del ministero della Transizione ecologica. Un pacchetto di proposte per il raggiungimento dei target del Fit for 55, salvaguardando il principio di sostenibilità integrata: ambientale, economica e sociale. (ANSA).