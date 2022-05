Enel: a Milano prima sede certificata Well Platinum

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Qualità dell'illuminazione e dell'aria, ergonomia degli spazi e delle postazioni, acustica, integrazione del verde, valorizzazione culturale e artistica del sito. Questi i parametri che hanno permesso alla sede Enel di via Carducci, a Milano, di ricevere la certificazione Well Building Standard, con livello Platinum, attestandosi tra gli immobili certificati con uno dei punteggi più alti al mondo: 91/100. Si tratta, spiega Enel in una nota, del primo edificio in Italia a conseguire il riconoscimento del Well Building Institute. "La nostra sede di via Carducci è efficiente, rispettosa dell'ambiente e pensata per la salute e il benessere di chi la vive ogni giorno, il tutto declinato anche in favore dell'estetica e della bellezza della città", ha detto il presidente di Enel, Michele Crisostomo. "Nell'anno di celebrazione dei 60 anni del gruppo - ha proseguito - questo riconoscimento dimostra come Enel non solo debba essere orgogliosa della sua grande storia, ma abbia sempre avuto uno sguardo verso il futuro con attenzione all'innovazione e alla sostenibilità". (ANSA).