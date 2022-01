Enel,estranea a chiamate indesiderate,fenomeno fraudolento

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Con riferimento al provvedimento emesso in data 18 gennaio 2022 dal Garante Privacy, Enel Energia, Società del Gruppo Enel, precisa di aver sempre agito nel pieno rispetto della normativa, di essere estranea alle condotte di 'chiamate indesiderate' e di aver sempre applicato misure di prevenzione dei rischi per la gestione di canali telefonici a scopo commerciale". Così una nota, in cui Enel Energia precisa di aver rilevato "come il fenomeno fraudolento dell'esistenza di operatori abusivi - che si spacciano per agenti di Enel Energia" esponga la stessa società a "danni rilevanti anche sotto il profilo dell'immagine". (ANSA).