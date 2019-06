In Italia oggi ci sarebbero circa 8mila medici in meno e il problema rischia di scoppiare in tutta la sua drammaticità minando profondamente il sistema sanitario nazionale. I nodi rischiano di venire al pettine soprattutto nell’imminente periodo delle ferie estive, quando gli organici in servizio si riducono e gli arrivi nei pronto soccorso degli ospedali si moltiplicano. Per questo la ministra della Salute Giulia Grillo cerca di individuare le precise criticità del settore e annuncia, in una intervista a Repubblica, la necessità di affrontare con forza il problema della carenza di camici bianchi. In primo luogo “bisogna pagarli meglio”, osserva, per evitare “che i medici, soprattutto giovani, si trasferiscano all’estero”, e allo stesso tempo per “premiare chi sceglie le specializzazioni più in difficoltà”. E’ indispensabile inoltre, a suo avviso, assumere gli specializzandi degli ultimi anni di corso”. A questo proposito un sistema incentivante andrebbe previsto anche per chi accetta sedi periferiche o disagiate.

E' indispensabile lavorare, ovviamente, sia sull’aspetto retributivo che su quello della programmazione. Senza una adeguata retribuzione si rischia per esempio – secondo la ministra – di "ritrovarci tra una ventina d’anni senza specialisti in anestesia”. Nel nostro Paese, poi, molti vanno via perché i percorsi per la professione sono davvero complicati. “Si perde troppo tempo per entrare alla specializzazione e per fare il concorso”. Inoltre “occorre chiudere il rinnovo del contratto nazionale fermo da dieci anni - osserva la titolare del ministero della Salute - Quando molte regioni stabilizzeranno i precari, sbloccando il turn over, si potranno sapere i costi reali del personale”.

L'allarme della associazione dei medici

Anche il sindacato dei medici, l’Anaao, lancia l’allarme. Bisogna tener presente che “metà sono pronti ad andarsene e rischiamo il collasso – dice il segretario generale Carlo Palermo in una nostra recente intervista – E non può essere l’assunzione di pensionati la soluzione per far fronte al problema”. Secondo i calcoli dell’organizzazione nei prossimi anni metà dei 105mila specialisti del Servizio Sanitario Nazionale potrebbero lasciare il lavoro. E nell’arco di 8 anni si prevede la grande fuga di quasi 17mila specialisti. Entro il 2025, in regioni come il Piemonte e la Lombardia ne mancheranno rispettivamente 2.000 e 1.920, mentre in Toscana appenderanno i camici al chiodo in 1.793. Lo stesso faranno 1.686 specialisti in Puglia, 1.410 in Calabria e 2.250 in Sicilia. In Molise, ma anche in altre regini come il Veneto, per sopperire all’emergenza si punta a rimettere in corsia i pensionati.

Per Carlo Palermo tuttavia questa “è una non soluzione”. Una decisione molto discutibile, “invece di attingere dal novero dei giovani medici specializzandi si richiama in campo chi il lavoro lo ha già lasciato”. Si dovrebbe invece “riaprire il turn over ma destinando risorse adeguate allo scopo”.

Problema medici in Italia (Ansa)

Le cause

Ma cosa ha portato alla situazione attuale? “Le aziende sanitarie hanno risparmiato da 2 a 3 miliardi non assumendo in questi anni – fa notare il rappresentante dei camici bianchi – E stando al conto annuale dello Stato, abbiamo 46mila operatori in meno, tra i quali circa 10mila medici, veterinari e dirigenti sanitari. Solo in relazione a queste tre categorie la riduzione delle spese per le aziende sanitarie è stata di un miliardo”.

Problemi anche nel settore infermieristico

Si aggiunga che anche nel settore infermieristico in Italia si evidenziano carenze di organico. Il presidente di Nursingup (Sindacato degli infermieri italiani) Antonio De Palma ha dichiarato ai nostri microfoni che “siamo a livelli di gravità inaudita. Nel Servizio sanitario mancano infermieri e (anche in questo caso, ndr) molti giovani se ne vanno all’estero. Il problema potrebbe scoppiare in estate”. Inoltre “quelli che attualmente hanno il lavoro, vengono vessati oltremodo, perché c’è una grave carenza di organico, riguardo sia agli infermieri che al personale di supporto”. Non si può non notare, quindi, come sia mancata in definitiva, nel settore, una efficace programmazione.

Il prolungamento dei tempi di attesa

Per quanto riguarda i medici la contrazione di specialisti ha poi “determinato il prolungamento dei tempi di attesa”, e dunque i disservizi per i cittadini. “Le attese infatti non sono legate alla influenza della libera professione, bensì alla mancanza di offerta, alla carenza di specialisti, anestesisti, biologi, radiologi. A questo sono dovute”.

Gli effetti dei tagli dunque si fanno sentire. “In realtà il settore è diventato il bancomat su cui intervenire, quello su cui le Aziende sanitarie e le Regioni hanno agito per riequilibrare il bilancio – spiega il segretario della Anaao, l’associazione dei medici - Lo Stato de-finanziava, non forniva il flusso adeguato di finanziamento, e questa è la conseguenza. Qualcuno ha calcolato tale de-finanziamento, dal 2009 (inizio della crisi) ad oggi, in 37 miliardi. Di conseguenza cosa hanno fatto le Regioni? Hanno progressivamente ridotto il personale, gli infermieri e i medici. Ecco l’essenza del discorso”.

C’è poi un problema di coordinamento tra sistema sanitario pubblico e Università. “Penso che il fabbisogno debba assolutamente tornare in mano al Ministero della salute – sostiene Palermo nella nostra intervista - Ci vuole un accordo Stato–Regioni sul fatto formativo. All’università deve rimanere, ed è importante, il controllo della qualità della formazione. Ma il fabbisogno deve essere rimesso in capo al Ministero della salute, che deve agire in base ad accordi tra il livello statale e quello regionale, partendo dai dati a disposizione. Noi come organizzazione, con un computer e un accesso a Internet, il calcolo l’abbiamo fatto, riuscendo ad incrociare tutta una serie di data base. Dunque possono farlo tranquillamente anche il Ministero, o l’Ufficio competente, e le Regioni, calcolando il fabbisogno. E’ indispensabile avere il quadro a 5, 10 o anche 15 anni, agire, entrare in una logica di programmazione, in base ai modelli che vogliamo in qualche modo preservare o modificare e in base a quanto risulti come fabbisogno”. Senza contare che occorre una semplificazione delle procedure di assunzione, delle procedure dei concorsi.

In ogni caso “il fatto che finalmente gli specializzandi dell’ultimo anno possano partecipare, in base a una graduatoria separata, ai concorsi delle aziende è stata una vittoria di Anaao-Assomed che l’aveva sempre proposto”, afferma Palermo. In questo modo si facilita l’ingresso nel mondo del lavoro di personale necessario, e “va considerato che gli specializzandi in questione sono 6mila ogni anno e garantiscono un flusso specialistico molto importante per le sostituzioni”.