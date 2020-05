Elkann: fusione Fca-Psa nei tempi previsti, nuova era per l'auto

Roma, 20 mag. (askanews) - I lavori per il progetto di fusione alla pari tra Fiat Chrysler e il gruppo francese Psa "stanno proseguendo secondo i piani e nei tempi previsti". Lo ha assicurato il presidente e amministratore delegato di Exor, John Elkann, secondo cui "la ragione strategica di questa combinazione delle due società e dei loro dipendenti è più forte che mai. L'emergenza coronavirus non ha certo reso le cose più facili per l'industria dell'auto, ma forse ne ha reso alcune più chiare"."Siamo all'inizio - ha sottolineato il presidente di Fca all'assemblea degli azionisti della holding della famiglia Agnelli - di una nuova era di innovazione in questo settore, dovuto alla tripla rivoluzione dell'auto connessa, pulita e autonoma. Le imprese e i paesi che oggi agiranno con più decisione per cogliere le opportunità di questa rivoluzione saranno quelli che avranno successo"."Attraverso gli anni e le generazioni - ha aggiunto il numero uno di Exor rivolto ai soci - abbiamo attraversato molte crisi, tutte diverse, e ne siamo sempre usciti più forti proprio grazie a queste esperienze. I nostri valori 'coraggio e responsabilità' non sono stati mai così importanti come oggi, mentre continuiamo a costruire grandi imprese".