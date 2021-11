Elisabetta Franchi è l'imprenditrice dell'anno

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Elisabetta Franchi, amministratore unico di Betty Blue, e' la seconda donna ad aggiudicarsi il premio Ey L'Imprenditore dell'Anno, il riconoscimento riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 25 milioni di euro, che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell'economia. La giuria della 24/ma edizione, che torna dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, ha scelto la stilista bolognese "per aver dato vita ad un brand all'insegna della qualità, artigianalità e sartorialità della moda Made in Italy e per averlo portato alla fama internazionale, affrontando il percorso di crescita con coraggio, tenacia e un costante impegno nell'innovazione in chiave etica e sostenibile". "In un momento di grande trasformazione come quello che stiamo vivendo, siamo orgogliosi di premiare e sostenere l'imprenditoria italiana che, con coraggio, resilienza e innovazione, è riuscita ad anticipare i grandi cambiamenti, influire sulla velocità dei processi di trasformazione mettendo al centro nuovi valori", ha detto il ceo di Ey in Italia, Massimo Antonelli, durante la cerimonia di premiazione a Palazzo Mezzanotte. "Sono onorata di questo importante riconoscimento che premia il percorso di crescita, impegno e coraggio che il nostro brand ha affrontato", ha commentato Elisabetta Franchi, fondatrice dell'omonimo marchio di pret-a'-porter per donna tutto Made in Italy (ANSA).