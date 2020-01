Elezioni Enasarco, campagna 'Fare Presto' parte da tre città

Roma, 28 gen. (askanews) - Venerdì 24 gennaio la lista unitaria "Fare Presto! E Fare Bene" ha dato il via agli appuntamenti propedeutici alla tornata elettorale del 17-30 aprile 2020: quella che porterà i 220.000 iscritti Enasarco a votare per il rinnovo delle cariche in seno alla Fondazione. "Fare Presto!" è la lista guidata dal manager IW Bank UBI Banca Alfonso Mei, che mette insieme Anasf, Federagenti, Fiarc e che vede anche il sostegno di Confesercenti e Anpit. Il via all'appuntamento elettorale - si legge in un comunicato - è stato dato con grande slancio, lanciando simultaneamente tre convegni in punti strategici, nevralgici e trainanti del nostro Paese come le città di Firenze, Genova e Napoli."Da parte degli iscritti abbiamo riscontrato grande entusiasmo, partecipazione e ascolto, in questa prima giornata di convegni e incontri", dice Alfonso Mei (Anasf), "avvertiamo grande fiducia e consenso da parte dei nostri colleghi, che sanno che abbiamo messo in campo una squadra composta da anime diverse ma unite da sentimenti comuni: le competenze e la serietà innanzitutto, perché Enasarco è stata troppo a lungo in mano a chi non ha saputo valorizzarne l'enorme potenziale; e uniti anche dalla consapevolezza che occorra fare presto, per evitare che la situazione precipiti e gli iscritti e la loro famiglie non vedano a rischio i propri versamenti".Alfonso Mei, a nome della lista "Fare Presto" lancia un appello chiaro: "Enasarco deve tornare ad avere un ruolo centrale per i Consulenti Finanziari e gli Agenti di Commercio italiani; in questi anni infatti è mancata totalmente una visione strategica sul futuro: questo ha portato a un calo drastico degli iscritti, circa 50mila in dieci anni. Si è invece abbondato, purtroppo, in sprechi e investimenti sbagliati: situazioni che hanno contribuito anche a minare la fiducia degli iscritti nell'Ente, che deve ritrovare il suo ruolo di istituzione centrale. Occorre essere chiari - incalza Mei - qui sono in ballo i risparmi di 220.000 iscritti e di una delle parti più produttive dell'intero Sistema Italia: fare errori non è più ammissibile".Il riferimento di Alfonso Mei è anche alle liste civetta che sono state presentate per Enasarco 2020: "Liste, a esempio, che si professano di rappresentare i Consulenti Finanziari, ma che tra i candidati hanno solo 4 o 5 professionisti della nostra categoria. Un inqualificabile tentativo di confondere le acque e ingannare gli elettori: qui è in gioco il presente e il futuro di 220.000 famiglie, gestire l'Ente non può essere affidato a imbroglioni o incapaci. Piuttosto aspetto tutti i Consulenti Finanziari a "Consulentia 2020" il 4, 5 e 6 febbraio prossimi", conclude Alfonso Mei.Per la lista "Fare Presto!" - conclude il comunicato - il prossimo appuntamento è ora per venerdì 31 gennaio a Reggio Emilia, mentre dal 4 al 6 febbraio, appunto, all'Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà il più importante appuntamento dedicato ai Consulenti Finanziari d'Italia: Consulentia 2020, dove sarà presente un presidio di "Fare Presto".