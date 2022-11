Eicma conferma la piattaforma My Matching, opportunità d’incontro per il b2b

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Per l’Edizione 2022 di Eicma viene confermata l’esclusiva piattaforma My Matching, un’opportunità per promuove l’incontro tra la domanda e l’offerta del mercato, agevolando il dialogo B2B e lo sviluppo di concrete opportunità di business. Il sistema automatico di matching, basato sui profili aziendali, consente di individuare facilmente gli operatori e gli espositori più affini e di fissare appuntamenti prima e durante la manifestazione.