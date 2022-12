Efficienza energetica, i numeri del report IEA

(Adnkronos) - Ottimizzare il consumo di energia è un tema entrato nella nostra quotidianità in tempo di crisi energetica e caro bollette. Nello scenario attuale la tendenza è ad una generale accelerazione dell'efficienza energetica globale, dopo anni di progressi poco o per nulla significativi. È questo uno degli indicatori che emergono dal report 2022 sull'efficienza energetica di IEA, International Energy Agency. Tale accelerazione è dovuta da una parte ai Governi, dall'altra ai cittadini che hanno messo in atto diverse misure di efficienza energetica anche in risposta al boom dei prezzi dell'energia e al contingentamento delle forniture di materie prime.

Complessivamente nel 2022 gli investimenti globali in materia di efficienza energetica, come ristrutturazione degli edifici, trasporti pubblici, infrastrutture per auto elettriche, sono cresciuti del 16% rispetto al 2021, toccando quota 560 miliardi di dollari. I dati del report IEA indicano inoltre che a livello globale l'economia ha utilizzato l'energia in modo più efficiente del 2% rispetto al 2021, un aumento di quasi quattro volte rispetto al biennio precedente e quasi doppio rispetto agli ultimi cinque anni. Sicuramente dati confortanti, ma che secondo le stime non sarebbero comunque sufficienti a raggiungere l'obiettivo di completa decarbonizzazione fissato al 2050, in tal caso infatti i progressi dovrebbero essere del 4% annuo per il prossimo decennio.

Dunque, se è ormai chiaro che i recenti eventi economici e geopolitici hanno contribuito a dare una spinta all'efficenza energetica globale, anche grazie a maggiori investimenti in efficienza energetica e campagne di sensibilizzazione, è altrettando evidente che per raggiungere gli obiettivi globali siano indispensabili piani ambiziosi a livello nazionale o comunitario. Pensiamo ad esempio all'US Inflaction Reduction Act per gli Stati Uniti e a RePowerEU dell'Unione Europea, che prevede importanti misure economiche e legislative per costruire infrastrutture e sistemi per risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare l'approvigionamento energetico dei Paesi membri.