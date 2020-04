Effetto Covid, licenziamenti e taglio degli stipendi: ci sono lavori più a rischio di altri

Le conseguenze economiche del Covid 19 sono notevoli, con il Pil che frena, il debito che sale e le aziende che chiudono. Si calcola che nel Vecchio Continente siano circa 60 milioni i posti di lavoro a rischio. Anche se la crisi non colpisce tutti allo stesso modo, come si legge in un interessante articolo su Businessinsider.com dove si parla di uno studio sull’argomento effettuato dalla società di consulenza Mckinsey. In base a tale lavoro quelli più a rischio sarebbero i lavoratori senza laurea, dipendenti e professionisti con contratti precari, meno tutele e bassi guadagni. In un certo senso quindi il coronavirus – si legge sul sito - minaccia di ampliare il divario tra classi sociali e tra ricchi e poveri.

Il settore lavorativo

Ma non si tratterebbe del solo dato da considerare. Infatti occorre tener presente anche lo specifico settore lavorativo, per valutare più adeguatamente il livello di rischio. Quelli dove risulta più facile ricorrere al cosiddetto lavoro agile (smartworking), per esempio, dovrebbero subire meno danni rispetto a quelli dov’è inevitabile operare a fianco di colleghi o a contatto col pubblico

Settori più esposti

Stando al documento Safeguarding Europe’s livelihoods: Mitigating the employment impact of COVID, a rischiare maggiormente il licenziamento, il taglio delle ore e l’attacco agli stipendi sarebbero in particolare i lavoratori dei settori vendite e customer service, retail, ristorazione e turistico-alberghiero, costruzioni, servizi alla comunità, arte e intrattenimento.

Sempre tenendo presente che a rischiare di più sarebbero appunto i non laureati. Quanto all’età, il rischio più grosso lo correrebbero i lavoratori tra i 15 e i 24 anni, rispetto a quelli più grandi.

Lavoro allo sportello (Ansa)

Settori e professioni più in pericolo

Dalle pagine della McKinsey si evince che le professioni più fortunate sarebbero quelle che non costringono a lavorare fianco a fianco con altri, tipo i contabili, gli architetti e i giornalisti. E ancora quelle che forniscono servizi sanitari, cioè medici, manager sanitari, infermieri e conducenti di ambulanze. E quelle dei servizi essenziali, quali polizia, istruzione, trasporto pubblico e produzione di cibo.

Dopo queste ci sarebbero le professioni a rischio intermedio, ovvero quelle di chi lavora con altri ma non interagisce con il pubblico. Si pensi per esempio agli operatori di macchine, ai lavoratori nelle costruzioni e agli psicologi.

Ad alto rischio (55 milioni di persone) risulterebbero invece coloro che lavorano necessariamente a contatto col pubblico: pensiamo agli addetti alle vendite nel retail, ai cuochi ma anche agli attori.

Non per nulla, secondo Mckinsey, il 50 per cento di tutti i lavori a rischio in Europa si troverebbe nei settori customer service e vendite, ristorazione e costruzioni. Mentre sarebbero meno esposti i professionisti dei comparti sanità, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, istruzione, business e professioni legali.

Nel settore industriale invece le occupazioni più minacciate sarebbero quelle della ristorazione, delle attività ricettizie, dell’arte e intrattenimento, delle costruzioni e del retail.

Retail e alberghiero

Considerando poi l’aspetto ritenuto determinante della mancanza di un titolo universitario “il retail e il settore alberghiero/ristorazione conterebbero rispettivamente ben 14,6 milioni e 8,4 milioni di lavori a rischio. Non per nulla solo il 17 per cento e il 14 per cento dei dipendenti in questi comparti vanterebbe un titolo accademico”. Invece, il 52 per cento dei dipendenti nel settore dei servizi avrebbe una laurea: per questo “si tratterebbe di un comparto – a detta dello studio della Mckinsey – con meno posti a rischio (1,6 milioni)”.