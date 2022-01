Economia sociale, Castelli: su Action Plan Ue Italia sul pezzo

Roma, 21 gen. (askanews) - In materia di economia sociale "l'Italia è sul pezzo, siamo i primi a mettere sul piatto l'idea del conto satellite sull'economia sociale, che non può più attendere e che con una norma passata in legge di bilancio ci permette di avviarci a questo lavoro. Ringrazio di cuore Cnel e Istat che lavoreranno con noi".Lo ha affermato la viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in occasione del workshop "Quali opportunità per l'Italia dall'Action Plan for the social economy?" promosso da Cnel e Mef per fare il punto sull'iniziativa della Commissione Europea volta a promuovere l'economia sociale, creare posti dilavoro e favorire in modo concreto una ripresa equa e inclusiva e le transizioni verde e digitale. "Noi siamo in stretta collaborazione con altri paesi europei, pronti a coordinarci su molti fronti. Si passa dal fisco, alla possibilità di avere criteri uguali. C'è molto lavoro ma anche l'Europa che è contenta di come l'Italia sta affrontando questo tema", ha aggiunto Castelli.