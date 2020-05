EasyJet, maxi attacco hacker, coinvolti dati di 9 mln di clienti

Roma, 19 mag. (askanews) - Maxi attacco informatico a easyJet, che ha visto gli hacker accedere ai dati di circa 9 milioni di clienti. Le sottrazioni di dati più delicate, ha precisato la società con un comunicato, ovvero quelle che riguardano anche i numeri delle carte di credito coinvolgono però un numero più limitato di clienti, 2,208 in tutto che il vettore ha contattato e a cui è stata assicurata assistenza.Con un comunicato, easyJet riferisce di esser stata "bersaglio di un attacco (informatico-ndrt) molto sofisticato" e che una indagine preliminare ha evidenziato che su 9 milioni di clienti questo attacco ha visto accedere ai dati di viaggio e agli indirizzi e-mail. Sulla vicenda la società sta operando di concerto con l'Information Commissioner's Office britannico e con il National Cyber Security Centre.Tutti i clienti coinvolti verranno contattati nei giorni a venire. In caso di mancato contatto da parte del gruppo, significherà che i dati del cliente non sono stati visti dagli hacker, si legge. Peraltro easyJet, scusandosi per l'episodio precisa che al momento non vi sono indicazioni su un uso improprio dei dati trafugati."Disponiamo di solide misure di sicurezza per proteggere i nostri clienti - ha affermato l'amministratore delegato di easyJet, Johan Lundgren -. Da quando si è verificato questo episodio, è diventato chiaro che a causa della pandemia di Covid-19 c'è una accresciuta preoccupazione sull'abuso dei dati personali per effettuare truffe online".