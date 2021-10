Borsa: Europa galleggia in attesa Wall Street e dati Usa

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Le Borse europee galleggiano, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono deboli e dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Fari puntati anche sull'aumento del costo dell'energia, per effetto dei rincari di gas e petrolio, gli investitori temono effetti negativi sulle produzioni industriali con un possibile rallentamento della ripresa economica. Si guarda anche ai bond governativi, in particolare quelli statunitensi che registrano dei netti rialzi. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1560 L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Parigi (-0,38%), piatte Londra (-0,01%), Francoforte (-0,07%) e Madrid (+0,04%), in rialzo Milano (+ 0,2%). Sui listini pesano l'informatica e le utility (-0,6%). Male anche le Tlc mentre sono in positivo le banche (+0,3%) e le auto (+1%). Tonico il comparto dell'energia (+0,7%) con il prezzo del petrolio Wti che sale a 78,92 dollari al barile e il Brent a 82,51 dollari. In flessione il prezzo del gas con le quotazioni ad Amsterdan che scendono del 3,5% a 93,15 euro al Mwh, dopo che in mattinata aveva superato i 100 euro. A Londra il prezzo è in calo del 3,4% a 237,06 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. A Piazza Affari vendite sulle utility con A2a (-2,3%), Hera (-1,7%), Terna (-0,6%) e Inwit (-0,7%). In lieve rialzo Snam (+0,1%) e Italgas (+0,4%). Sugli scudi Tenaris (+2,4%), Eni (+1,5%) e Saipem (+1,3%). Andamento positivo per le banche con Unicredit (+0,5%), alle prese con i negoziati per Mps (+0,2%). (ANSA).