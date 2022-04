Banche, Sabatini (Abi): rivalutare adeguatezza regole su finanza

Roma, 13 apr. (askanews) - In Europa bisogna procedere ad una "rivalutazione"complessiva dell'adeguatezza del quadro regolamentare sulla finanza, per verificare se sia adatto al contesto mutato a seguito delle ultime crisi, in particolare quella legata alla guerra in Ucraina. E questa ricognizione potrebbe essere affidata ad una commissione indipendente di cui facciano parte privati e istituzioni. Lo ha affermato il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, intervenendo al un della First Cisl intitolato "Europa tra regole e crescita: la sfida per banche e assicurazioni".L'ultima crisi arrivata sull'economia, quella collegata alla guerra in Ucraina non sta creando problemi, come le precedenti, sulle liquidità "quello che sta colpendo è l'incremento dei costi di produzione: aumentano - ha rilevato Sabatini - e così si comprimono i margini delle imprese, e diventa più difficile sostenere l'indebitamento che è cresciuto anche a causa della precedente crisi". In questa situazione bisogna porsi il problema di "come aiutare le imprese a sostenere il loro debito"."Qui entra il tema delle regole". La riforma di Basilea III era stata adottata "in risposta alla crisi finanziaria" del 2008, ma anche per questo "oggi il quadro richiede di essere aggiornato", ha proseguito il DG dell'Abi, ad un contesto di "manifestazioni di rischi completamente nuovo, con un quadro profondamente mutato"."Il cambiamento richiede necessariamente una rivalutazione dell'assetto regolatorio per vedere se sia adeguato, occorrono regole adeguate e proporzionate. E quindi una analisi per verificare che quelle attuali lo siano - ha insistito -: proporzionate e adeguate al mondo che stiamo vivendo, per una stabilità che sia il presupposto della crescita".Invece, "se le regole mirano alla stabilità a tutti i costi e diventano un rubinetto che riduce flussi finanziari verso le imprese e riduce la crescita, allora bisogna intervenire". Questo "è ancor più vero se pensiamo al tema della tecnologia". Le regole attuali, "lasciano scoperto un intero mondo che sta crescendo, in particolare la decentralized finance". Qui "diventa fondamentale, urgente passare da un modello che regola i soggetti a un modello che regola le attività", in modo da non lasciare fuori da meccanismi di tutela di investitori e risparmiatori intere aree della finanza.Quindi "credo che sia giunto il momento - ha concluso Sabatini - magari tramite una commissione indipendente mista, privato-pubblico, di effettuare una rivalutazione del quadro regolamentare del settore finanziario".