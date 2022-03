E.On, 2021 in espansione: utile netto +53% a 2,5 miliardi

Roma, 16 mar. (askanews) - Risultati in espansione nel 2021 per il colosso energetico tedesco E.on. L'EBITDA rettificato del gruppo è salito a circa 7,9 miliardi di euro nel 2021; l'utile netto rettificato è aumentato del 53% a circa 2,5 miliardi di euro. Il modello di business di E.ON favorisce la transizione energetica: il 97% dei suoi investimenti nel 2021 sono stati uniformati alla tassonomia; investimenti per 5,3 miliardi di euro nel 2022 e 27 miliardi di euro fino al 2026. Lo rende noto l'azienda in un comunicato.Durante la conferenza stampa dei risultati annuali dell'azienda oggi, il CEO di E.ON Leonhard Birnbaum ha condannato fortemente l'attacco all'Ucraina."L'aggressione contro l'Ucraina è un terribile ritorno ai tempi bui. Condanniamo la guerra e la violenza e sosteniamo pienamente le sanzioni dell'Unione europea. I nostri pensieri sono con il popolo ucraino che ora sta soffrendo tra la guerra e la necessità di cercare rifugio".Birnbaum ha anche sottolineato che E.ON non solo sta fornendo milioni in aiuti umanitari a breve termine, ma si sta anche assumendo la responsabilità di plasmare il futuro approvvigionamento energetico dell'Europa.I risultati del 2021 superano le aspettative. Il business dell'azienda ha continuato a performare molto bene nel 2021, nonostante un ambiente di mercato turbolento e il secondo anno della pandemia di Covid.Il CFO Marc Spieker ha dichiarato: "E.ON ha concluso l'anno con successo e ha superato le aspettative, rafforzando ulteriormente le basi finanziarie per la crescita futura".E.ON ha incrementato l'EBITDA rettificato del Gruppo di un miliardo di euro fino a 7,9 miliardi di euro. Uno dei driver della crescita è stato il segmento Customer Solutions, che ha aumentato il suo EBITDA del 45% a 1,5 miliardi di euro, in parte grazie al successo della ristrutturazione dell'attività nel Regno Unito. La unit Energy Infrastructure Solutions, il cui EBITDA è aumentato del 40% rispetto all'anno precedente fino a 480 milioni di euro, sta diventando un'attività di crescita sempre più importante. Anche la unit Future Energy Home, la cui offerta comprende pannelli solari e dispositivi di stoccaggio delle batterie, ha registrato un aumento della domanda: il numero di dispositivi installati è passato da 100.000 a 125.000 in un solo anno. I guadagni del gruppo sono stati influenzati positivamente anche dal Non-Core Business: l'utilizzo particolarmente elevato delle centrali elettriche e l'attuale livello dei prezzi sul lato delle vendite hanno dato un contributo, soprattutto nel quarto trimestre. I guadagni di Energy Networks hanno rispecchiato soprattutto le condizioni meteorologiche positive, l'assenza di effetti negativi della pandemia e gli sviluppi normativi previsti nel settore delle reti in Germania.