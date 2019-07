E' morto Giampiero Pesenti, il re del cemento italiano

Milano, 24 lug. (askanews) - E' morto nella notte, all'età di 88 anni, Giampiero Pesenti, protagonista dell'industria e della finanza italiana. Nato a Milano il 5 maggio 1931, era presidente onorario della holding di famiglia Italmobiliare. Con il padre Carlo ha fondato e poi sviluppato uno dei principali gruppi al mondo per la produzione del cemento.Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica, Pesenti inizia nel 1958 la sua attività in Italcementi, diventandone prima direttore generale poi consigliere delegato e infine presidente fino al passaggio di controllo della società nel 2016 alla tedesca Heidelberg.