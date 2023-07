Draghi, ora integrazione Ue attraverso un processo politico

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'ex presidente del consiglio ed ex presidente della Bce, Mario Draghi, chiede di accelerare l'integrazione Ue non più con un metodo "tecnocratico" come nel caso della nascita dell'euro che "ha avuto successo" ma attraverso un "genuino processo politico dove l'obiettivo finale sia esplicito sin dall'inizio" e "sostenuto dai votanti nella forma di un cambio dei trattati europei". Parlando alla Martin Feldstein Lecture a Cambridge (Massachusetts) ha sottolineato come questa strada sia "fallita a metà degli anni '2000 (con il no' dei referendum in Francia e Olanda alla costituzione ndr) ma "ora c'è maggiore speranza". (ANSA).