Draghi: eurozona ha perso slancio e non si profilano rimbalzi

Roma, 23 set. (askanews) - La crescita dell'area euro "ha perso marcatamente slancio", più di quanto ci si attendesse negli ultimi mesi e gli indicatori e indagini più recenti, come sul settore manifatturiero "non mostrano segnali convinceni di un rimbalzo nel breve termine", mentre i rischi restano orientati al ribasso. Lo ha affermato il presidente uscente della Bce, Mario Draghi, nella sua ultima audizione al Parlamento europeo.Alla luce dele elevate incertezza che ha di fronte, la politica monetaria della Bce "deve restare accomodante per un prolungato periodo di tempo" e il Consiglio resta pronto a "aggiustare tutti i suoi strumenti se giustificato", dalle prospettive di inflazione, ha aggiunto.Draghi ha rivendicato che il pacchetto di stimoli deciso dall'ultimo direttorio dimostra la determinazione dell'istituzione a perseguire i suoi obiettivi di stabilità.