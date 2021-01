Il nuovo Dpcm sulle chiusure e i colori delle regioni dopo il 15 gennaio

Cosa succederà con il Dpcm del 15 gennaio? Se il virus continuerà a mietere vittime e contagi, la chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine potrebbe continuare anche dopo le festività. Dopo l'incognita della riapertura dello sci e i tanti dubbi su una ripresa dell'attività scolastica in presenza ora il timore di una terza ondata e degli effetti della variante inglese minacciano la possibilità di riaprire altri settori già colpiti dalla crisi causa Covid. Dunque allo stato si andrebbe verso una proroga dello stop ai teatri, agli spettacoli all'aperto, ai cinema, alle palestre e alle piscine al chiuso. A cui si aggiungerà con ogni probabilità il divieto di grandi eventi aperti al pubblico e l'apertura delle discoteche.

Proroga delle chiusure?

Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 15 gennaio dovrebbe contenere la proroga delle chiusure: il 7 gennaio finiscono infatti le misure restrittive natalizie e entreranno in vigore di nuovo le fasce di colore in base all'andamento del contagio nelle regioni (rossa, arancione, gialla, in base ai livelli di allerta). Ogni provvedimento verrà preso prima di metà gennaio dopo avere analizzato l'andamento dei contagi. "Si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l'Epifania", confermano fonti del governo.

Dopo la zona rossa di quattro giorni dal 24 al 27 dicembre per tentare di disciplinare i festeggiamenti di Natale con cenoni e ritrovi familiari, è arrivata una tregua arancione di tre giorni fino al 30 dicembre. Era ritornato, insomma, seppur limitatamente, lo shopping e la possibilità di uscire di casa: nelle città avevano timidamente riaperto alcuni negozi, allentando la distopia a cui ci si stava abituando, luci accese e nessuno a spasso per le strade. A ridosso della fine dell'anno sono ritornati i giorni 'rossi', dal 30 dicembre al 3 gennaio, poi un solo giorno, il 4, arancione e di nuovo il 5 e il 6 gennaio di lockdown soft.

Il 7 gennaio l'Italia ritornerà alle suddivisioni regionali in base al colore e per il 15 gennaio dovrà essere pronto il nuovo Dpcm che scioglierà l'incognita sulla riapertura delle palestre, dei teatri e dei cinema oltre che quella, già estremamente in forse, dell'avvio della stagione sciistica. Se alcune chiusure, come sembrerebbe al momento, dovessero protrarsi, alla platea già esistente si aggiungeranno altre attività che chiederebbero di rientrare nei ristori del governo, con le associazioni di categoria pronte a dare battaglia per aver subito forti cali dei ricavi a causa della pandemia.

Impianti sciistici

Intanto, si sta già discutendo sugli impanti di sciistici. Il Governo sposti dal 7 al 18 gennaio la data di riapertura degli impianti sciistici e la consenta soltanto in quelle Regioni che saranno inserite in zona gialla, mentre restino i divieti per le Regioni nelle zone arancione e rossa; in ogni caso, il Cts validi entro il 7 gennaio le nuove linee-guida confezionate dalla Conferenza delle Regioni, in modo tale che siano adottate dal Governo e inserite nel Dpcm previsto per il 15 gennaio e che consentano ai governatori regionali di organizzarsi in tempo e al meglio. Sono le richieste contenute nella lettera che Stefano Bonaccini, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, ha inviato ai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia.

Il governo ha precisato che qualsiasi decisione, non solo per gli sci ma per molti settori trainanti della nostra economia, sarà presa sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l'Epifania. Il 7 gennaio scadono infatti le misure restrittive natalizie ed entreranno in vigore di nuovo le fasce di colore in base all'andamento del contagio nelle regioni (zona rossa, zona arancione e zona gialla). Ogni provvedimento verrà preso prima di metà gennaio, dopo aver analizzato l'andamento dei contagi. Se alcune chiusure, come sembrerebbe, dovessero protrarsi, alla platea già esistente si aggiungeranno altre attività che chiederebbero di rientrare nei ristori del governo. Il 31 gennaio, inoltre, è scaduto lo stato di emergenza, prorogato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre. E non è esclusa un'ulteriore proroga.