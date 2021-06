Donne: Orlando, su condizionalità la specificità non sia alibi

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La norma sulla condizionalità "non è un dato acquisito, anche perché abbiamo visto che ci sono critiche e contestazioni alla clausola stessa", per cui "la discussione in Parlamento è cruciale, ed è vero che dobbiamo tenere conto della specificità dei settori, ma non può diventare un alibi". Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, all'evento di Asvis su parità di genere e sviluppo sostenibile. "Serve chiedere al mondo delle imprese uno sforzo in questa direzione", spiega Orlando: "un conto è promuovere l'occupazione femminile, un conto è trasformare queste affermazioni in norme, questo provoca delle reazioni che dovremo superare". (ANSA).