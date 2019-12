Donazzan: 'Bene Manageritalia su scuola e giovani'

Mestre, 6 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono orgogliosa di essere a quest’appuntamento augurale e solidale di Manageritalia Veneto, con la quale da tempo lavoro per migliorare il ponte tra scuola e lavoro. Questi manager, in primo luogo Antonio Girardi e Carlo Terrin, hanno contribuito a delineare le nostre azioni sul fronte scuola e quindi ad ottenere gli ottimi risultati usciti in questi giorni sull’elevata occupazione giovanile e il basso tasso di abbandono scolastico e tasso di neet. L’importante accordo sottoscritto un mese fa tra Regione e Manageritalia Veneto per aumentare l’occupazione dei giovani, favorire il loro accesso a impieghi qualificati, migliorare la managerializzazione delle pmi e la loro competitività è solo la tappa di una collaborazione che vogliamo incrementare sempre di più". Lo ha detto Elena Donazzan, assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro della Regione Veneto, ieri sera al saluto d'inizio al Teatro Comunale di Vicenza al Galà per il Sociale, una festa degli auguri che Manageritalia Veneto e i suoi associati hanno dedicato soprattutto a chi ha più bisogno. In sala c’erano infatti oltre 600 spettatori, anche molti amici delle otto onlus del territorio che beneficeranno della generosità dei presenti. "E la vostra associazione -ha detto ancora Donazzan rivolgendosi a Manageritalia- per il valore e ruolo che ha per il territorio deve essere valorizzata così come i manager che sono determinanti per crescere”. Nel breve saluto di apertura Lucio Fochesato, presidente di Manageritalia Veneto, ha ringraziato "i tantissimi che gremivano il teatro per testimoniare con la loro presenza anche fattivamente la vicinanza a chi opera nel sociale e in particolare alle otto onlus, presenti in sala con i loro rappresentanti e tanti volontari e amici, che sono destinatarie delle donazioni della serata". E poi ha concluso dicendo "Noi operiamo nella società e sul territorio in tanti modi, donando soprattutto le competenze manageriali dei nostri associati per migliorare la gestione di società non profit, fare da ponte con i manager tra scuola e lavoro e tanto altro. Anche facendoci gli auguri non abbiamo voluto dimenticare il territorio e chi ha più bisogno". Presente anche Mario Mantovani, vicepresidente nazionale di Manageritalia, che nel suo saluto ha detto: "Da anni in tutt’Italia in vista delle festività di fine anno le nostre associazioni sono solite fare iniziative come questa. Un modo per ampliare il nostro contributo al territorio e nello specifico al sociale e per ritrovarci con tanti amici e stakholder anche ricordandoci che siamo un paese con grandi potenzialità anche e soprattutto umane". Le associazioni non profit destinatarie degli Auguri solidali e sociali di Manageritalia Veneto sono: Sos Bambino Ia Onlus Vicenza; A.L.I.Ce Onlus Veneto; Società Teosofica Italiana Vicenza; Patronato Leone XIII Vicenza; Gruppi di preghiera Associazione Francesco e Gesù confido con te di Vigonza; associazione 'Il Ponte Mict' di Caldogno; Viviautismo Padova; Anfass Vicenza.