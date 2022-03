Domani riapre la Borsa Mosca: ok negoziazione per 33 titoli del Moex

Milano, 23 mar. (askanews) - Dopo un mese riapre, parzialmente, il mercato azionario alla Borsa di Mosca. Domani 24 marzo, annuncia la Banca centrale russa, 33 azioni incluse nell'indice Moex torneranno a contrattare dalle 9.50 alle 14 (ora locale). Saranno vietate le vendite allo scoperto su questi titoli.Il 24 febbraio, giorno in cui il presidente russo Putin ha dato il via all'invasione dell'Ucraina, il principale indice azionario russo è crollato del 33%, per poi rimbalzare il giorno successivo del 20%, ultimo giorno di negoziazione per le azioni alla Borsa di Mosca.