Docenti tutor, arrivano i fondi e parte la formazione

(Adnkronos Salute) - In materia di tutor e docenti orientatori sono in arrivo 150 milioni di euro di fondi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno scolastico 2023-2024, con l'obiettivo di avviare la personalizzazione dell'istruzione. Il progetto prevede che a partire da settembre 2023 diventeranno operativi oltre 40 mila tutor e orientatori a supporto degli studenti di circa 70 mila classi del triennio delle scuole superiori e delle loro scelte per il proprio futuro. In generale la misura rientra in un più ampio quadro di iniziative volte a sostenere studenti, docenti e famiglie e costruire una scuola in grado di superare le disuguaglianze sociali e territoriali. I criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo dei fondi previsti sono indicati dal DM 63 del 5 aprile 2023.

Contestualmente il Ministero ha inviato a tutte le scuole statali secondarie di II grado una circolare con le indicazioni operative per attivare il progetto dei docenti tutor. In particolare vengono indicati per ciascuna scuola il numero minimo di docenti da avviare ai percorsi formativi utili a rafforzare le competenze necessarie a garantire il miglior supporto possibile agli studenti e alle loro famiglie.

Nelle indicazioni del Ministero la figura del docente tutor svolgerà diverse attività di aiuto e supporto di ogni studente con specifico riferimento a:

- Analisi del percorso di studi compiuto con riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa.

- Supporto nello sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale.

- Affiancamento della famiglia dello studente nei momenti di scelta del percorso formativo e delle prospettive professionali.

Per poter accedere al percorso di formazione previsto per diventare tutor e orientatore i docenti devono possedere preferibilmente alcuni requisiti:

- Almeno cinque anni di anzianità.

- Essere in attività con contratto a tempo indeterminato.

- Aver svolto compiti che rientrano in quelli del tutor scolastico, per esempio avere funzione strumentale per l'orientamento o per il contrasto alla dispersione scolastico nell'ambito del PCTO e simili.

- Disponibilità ad assumere la funzione di docente tutor e orientatore per almeno tre anni scolastici.

Le iscrizioni ai percorsi di formazione dei tutor saranno aperte dal 17 aprile al 2 maggio 2023 tramite apposita domanda online accedendo all'area riservata sulla piattaforma del Ministero dell'Istruzione e del Merito o in alternativa sull'area riservata del portale del PNRR. I corsi sono organizzati da Indire in moduli online della durata di 20 ore.