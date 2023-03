Dl Superbonus, Giorgetti: restiamo freddi su compensazione F24

Roma, 15 mar. (askanews) - "Restiamo freddi sulla proposta che le banche possano utilizzare crediti di imposta in compensazione degli F24 dei loro clienti. Freddi perché i numeri dell'Agenzia delle Entrate ci dicono che le banche e le assicurazioni sono lontane da aver assunto volumi di crediti d'imposta tali da non avere spazio per acquisire crediti".Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo ad un convegno sui bonus edilizi promosso da Eutekne.