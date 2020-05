Roma, 19 mag. (askanews) - "Sono sicura che nelle prossime ore il decreto verrà pubblicato in Gazzetta". Rischia di saltare qualcosa? "No, non credo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Studio 24 su Rai News 24, in merito al Dl rilancio."E' un decreto complesso, ci sono più di 270 articoli" e "prende tanti ministeri e tanti temi per affrontare la crisi e l'emergenza che stiamo vivendo".