Dl liquidità, circolare Abi su miglioramenti prestiti garantiti

Roma, 17 giu. (askanews) - Nuova circolare dell'Abi con le indicazioni sui miglioramenti nelle procedure per accedere ai prestiti garantiti dallo Stato. Palazzo Altieri ha diffuso alle banche una nuova circolare sull'applicazione dell'articolo 13, ovveri dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia Pmi, come modificato dal parlamento nella conversione in legge del decreto liquidità, "appena la normativa è stata completata, con l'approvazione delle modifiche apportate da parte della commissione europea e la pubblicazione della nuova comunicazione, del 17 giugno, da parte del gestore del Fondo".Nella circolare dell'associazione bancaria "sono riportate in dettaglio le principali novità dell'articolo 13 e la loro declinazione operativa, come indicate anche nelle comunicazioni del Fondo di garanzia Pmi. In particolare, il gestore del Fondo di garanzia ha specificato che le modifiche introdotte sono applicate alle richieste di ammissione all'intervento del Fondo presentate dal 19 giugno".Particolare attenzione "è rivolta ai finanziamenti garantiti al 100% per adeguarli alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione che ha previsto, tra l'altro, di allungare la durata del finanziamento fino 10 anni e di aumentare l'importo erogabile fino a 30mila euro".Glv