Dl lavoro, Sbarra: parziale apprezzamento, non buttiamola in rissa

Roma, 1 mag. (askanews) - Sul Dl lavoro il giudizio di merito della Cisl è di "parziale apprezzamento", anche se nel metodo "questioni importanti come le politiche del lavoro e il contrasto alla povertà non si affrontano come è stato fatto". Lo dice il segretario generale Luigi Sbarra in un'intervista al Corriere della Sera, confermando una diversità di vedute rispetto a Cgil e Uil.

"Non buttiamola in rissa - afferma - in gioco ci sono questioni troppo importanti. E' stato un incontro utile (quello di ieri sera a Palazzo Chigi, ndr) per avviare un percorso di dialogo strutturato sulla crescita, lotta all'inflazione, fisco, attuazione del Pnrr, sicurezza sul lavoro e pensioni. Temi su cui la premier si è impegnata". Sbarra ha ribadito il giudizio positivo sull'ulteriore taglio del cuneo di 4 punti, un "segnale importante anche se insufficiente" chiedendo che la misura diventi "strutturale". Ha inoltre auspicato interventi per alzare i salari e sulle politiche attive.