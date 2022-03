Il governo in Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità un pacchetto di aiuti a famiglie e imprese per affrontare il caro-energia, il caro-bollette e per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina. In conferenza stampa il premier ha sottolineato alcuni dei principali provvedimenti: "Fino a fine aprile il prezzo alle pompe di benzina e gasolio sarà ridotto di 25 centesimi al litro. Aumentiamo da 4 a 5,2 milioni il numero delle famiglie protette dagli aumenti delle bollette, che pagheranno l'energia come l'estate scorsa. Abbiamo portato il tetto Isee da 8mila a 12mila euro, includendo 1,2 milioni di famiglie in più rispetto al provvedimento precedente".

Benzina di giù di 25 centesimi

Il prezzo alla pompa di benzina e gasolio sarà ridotto di 25 centesimi a litro fino a tutto aprile. “Abbiamo preso provvedimenti importanti, per via delle conseguenze della guerra in Ucraina – ha spiegato Draghi – In totale le misure ammontano a 4,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai circa 16 miliardi spesi negli ultimi sei mesi. A differenza degli scorsi provvedimenti gran parte delle risorse non viene dal bilancio publico ma dalle aziende del comparto energetico: tassiamo i straordinari profitti e li redistribuiamo a imprese e famiglie".

"Bollette rateizzate"

Si amplia la fascia sociale delle famiglie protette dai nuovi interventi a cui lavora il governo contro il caro bollette, luce e gas, con un aumento dell'Isee che porterà il numero delle famiglie beneficiarie da 4 milioni a 5,2.

Aiuti alle imprese

Quanto alle imprese, ''al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro''. "l'esigenza in questo momento di difficoltà nel reperimento delle materie prime è che il nostro sistema delle imprese sopravviva bene e continui a lavorare", ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco ricordando che dei quasi 16 miliardi degli interventi degli ultimi sei mesi, 10 miliardi erano per le famiglie e 5,5 per le imprese.

Altre misure

Il premier ha elencato una serie di altre misure, che vanno dagli interventi per i profughi ucraini al rafforzamento del Golden power. "L'inflazione è essenzialmente dovuta all'andamento dei prezzi energetici, risolvere questo problema è complesso e richiede prima di tutto la fine della guerra in Ucraina – ha continuato Draghi – La crisi in Ucraina è una crisi europea e merita una risposta europea su tanti fronti".

Sostegni per l'accoglienza

Sostegni a Regioni, enti, associazioni e Terzo settore per l'accoglienza complessiva di 75mila profughi ucraini. E' quanto prevede la bozza del decreto che sarà discusso oggi in Cdm. Nello specifico,60mila unità sono per l'assistenza di profughi che abbiano trovato autonoma sistemazione. Altri 15mila sono per "ulteriori forme di accoglienza diffusa" che saranno attuate "mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti". Altri contributi riguardano l'assistenza sanitaria delle Regioni per 100mila rifugiati.