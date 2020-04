La moneta elicottero, il bazooka, il Mes cosa sono e come possono salvare l'Italia

Centinaia di miliardi messi in campo dai governi, migliaia dalla banca centrale, il trattato di Maastricht travolto, tutta Europa paralizzata e un'economia che si avvia ad un 2020 con una recessione brutale, anche del 5 per cento. Ecco una guida per orientarsi nel terreno ancora inesplorato della economia da coronavirus.

CRISI. Questa non è una crisi come le altre. Non solo perché rischia di essere più pesante di quelle che abbiamo conosciuto dalla seconda guerra mondiale in poi, ma perché ripropone proprio la situazione di una economia di guerra. Gli economisti distinguono fra crisi da domanda e crisi da offerta. Le prime sono le crisi tradizionali, come nel 2008: i consumatori non hanno soldi per comprare, le imprese non riescono a vendere, l'economia si inceppa, le aziende chiudono, i lavoratori si ritrovano disoccupati. Le seconde sono crisi da offerta: i consumatori hanno soldi, ma non hanno niente da comprare, perché le imprese sono ferme e i negozi chiusi o quasi. Come in guerra: quando verrà la pace, l'economia ripartirà. Così con l'epidemia: uno choc che arriva e poi svanisce, una volta per tutte, con il morbo e l'economia può ripartire, si spera di slancio. La differenza fondamentale fra le due crisi è che, in quelle – come ora – da offerta, la priorità non è restaurare il potere d'acquisto dei consumatori, ma tenere in piedi il sistema produttivo, impedendo alle aziende di chiudere, ai lavoratori di essere licenziati e perdere il salario. Non è una minaccia, ma già una realtà quotidiana, che verifichiamo ogni giorno: in Europa, per fare un esempio generale, praticamente tutte le fabbriche di auto – dalla Fiat alla Bmw – sono chiuse. In America, la prossima settimana si attendono oltre 2 milioni di iscrizioni alle liste di disoccupazione. Una settimana fa erano poche migliaia.

PRIORITA'. Ecco perché le misure economiche dei governi si sono indirizzate in prima battuta verso le imprese. Garantire la sopravvivenza delle aziende, sospendendo il pagamento di tasse e contributi, fornendo garanzie statali che rendano più facile avere prestiti in banca, blindare l'occupazione, soprattutto assicurare il pagamento degli stipendi, anche ad attività chiuse. In Inghilterra e in Danimarca, il governo si fa carico direttamente fino all'80 per cento dei salari, se l'azienda si impegna a non licenziare. In Italia, lo stesso obiettivo viene raggiunto con un sistema strutturato e strasperimentato come la cassa integrazione, a cui il governo ha appena affiancato un intervento da 3 miliardi di euro per i 5 milioni di lavoratori autonomi.

BAZOOKA. Dopo qualche esitazione e qualche passo falso, la Banca centrale europea ha messo in campo uno sforzo inedito ed eccezionale, per affiancare l'azione dei governi. Di fatto, Francoforte pomperà nelle vene finanziarie d'Europa oltre 4 mila miliardi di euro, praticamente un valore equivalente quasi ad un quarto di tutta l'economia europea (il pil dell'eurozona è di oltre 17 mila miliardi di euro): il bazooka di cui molto si è favoleggiato ai tempi di Draghi. Questi soldi andranno in larga misura ad affiancare l'azione dei governi a sostegno delle imprese: di fatto, la Bce paga le banche perché prendano soldi in prestito da Francoforte e li redistribuiscano alle aziende in difficoltà. L'impegno non è stato quantificato, ma dovrebbe arrivare a 3 mila miliardi di euro. A questo fiume di liquidità, si aggiungono oltre mille miliardi di euro per comprare titoli di Stato. In buona sostanza, i governi, come quello italiano, potranno finanziare i loro interventi anti-coronavirus emettendo titoli sul mercato, sicuri che, se non ci penseranno gli investitori privati, ci sarà una mano amica a rastrellarli. Per noi, è una assicurazione anti-spread.

MAASTRICHT. L'emergenza è riuscita ad abbattere un muro che sembrava incrollabile: i parametri del trattato di Maastricht. Neanche la Grande Crisi del 2008 lo aveva scalfito. Ora, invece, il disavanzo pubblico può sfondare il tetto del 3 per cento del Pil e arrivare, nel caso italiano - tutto compreso - oltre i 50 miliardi di euro. Il via libera arrivato dalla Commissione von der Leyen è soprattutto una indicazione di prospettiva (“non vi romperemo le scatole, se quest'anno sarete oltre il 3 per cento”) e non è propriamente una cambiale in bianco, nel senso che quei 50 miliardi comprendono anche tutte le altre voci di bilancio. La mossa della Commissione trova, comunque, la sua giustificazione nell'eccezionalità dell'epidemia. Non una deriva della spesa pubblica, quindi (tipo quota 100, per capirci) ma una situazione irripetibile, che rientrerà ad emergenza finita. E', in ogni caso, una indicazione politica importante, che toglie, parallelamente allo scudo Bce, un'altra incognita nella inevitabile corsa ad indebitarsi sui mercati che intraprenderà il Tesoro italiano.

MES. Di soldi, infatti, ne servono molti e noi, con il nostro debito pubblico, non possiamo permetterci piani da centinaia di miliardi, come quelli appena annunciati dalla Germania. Ecco perché paesi con casse meno piene di quelle di Berlino reclamano un intervento del Mes. Il Meccanismo europeo di solidarietà potrebbe mettere in campo prestiti diretti ai governi per 500 miliardi di euro. In linea di principio, il prestito dovrebbe essere soggetto ad un piano di austerità e riforme. E' il motivo per cui i 5Stelle continuano ad osteggiarlo. In questo caso, tuttavia, l'unica condizione che verrebbe posta sarebbe l'utilizzo dei fondi prestati dall'Europa in chiave antivirus. La discesa in campo del Mes avrebbe il vantaggio collegato di consentire un intervento a 360 gradi della Bce sui mercati finanziari a comprare tutti i titoli che ritiene necessari, azzerando ogni possibile residuo dubbio sulla sostenibilità del debito pubblico italiano. Una decisione sull'attivazione del Mes dovrebbe arrivare la prossima settimana

STAMPARE MONETA. Fra Bce e Mes, insomma, le istituzioni europee si preparano a mobilitare una cifra non lontana da 5 mila miliardi di euro. Una valanga di moneta sta dunque per arrivare nei circuiti della economia europea. In concreto, sono – come è la finanza moderna – virtuali: linee di credito. Nei fatti, è come se la Bce stampasse queste migliaia di miliardi di euro in banconote nei sotterranei della sede di Francoforte e li distribuisse a banche e mercati. L'immagine risulta anche più netta se si considera che, benché si tratti formalmente di prestiti, la loro restituzione non ha termini troppo perentori. Ad esempio, gli acquisti di titoli di Stato che la Bce compie ormai da cinque anni, sono sempre stati puntualmente rinnovati. Quando un titolo arriva a maturità, la Bce non incassa, ma ne ricompra una quantità equivalente. Infatti, ne ha in cassa già per 2.600 miliardi di euro, in attesa che gli spettri della deflazione passino e il Quantitative easing possa essere smantellato.

E' la conferma che, senza strombazzarlo in giro, la Bce sta effettivamente stampando moneta nel senso classico del termine. Chi, oggi, rivendica che la banca centrale si decida a “stampare moneta”, intende, però, un passo in più: quello che gli economisti chiamano, più propriamente, monetizzazione del debito. La Bce dovrebbe cioè comprare titoli di Stato direttamente all'emissione, metterli in cassa e lì dimenticarli per sempre. Naturalmente, non è gratis: il costo di quei titoli, invece che sul bilancio dello Stato ricadrebbe esplicitamente e apertamente sul capitale della banca centrale. Oggi, è una possibilità dichiaratamente e deliberatamente esclusa dagli statuti della Bce.

HELICOPTER MONEY. Alla tesi dello “stampar moneta” è, spesso, collegata, quella dell'helicopter money: soldi buttati a pioggia da un elicottero. O, più concretamente, direttamente accreditati dalla banca centrale sul vostro conto corrente. E' il modo più rapido e istantaneo per sostenere i redditi delle famiglie. Dopo Singapore e Hong Kong (paesi con popolazioni assai ridotte) anche gli Stati Uniti di Trump pensano ad un aiuto diretto alle famiglie. Sono tutti paesi con reti di protezione sociale evanescente o, semplicemente, inesistente. E, infatti, più che a sostenere i consumi, questa moneta dall'elicottero dovrebbe tamponare situazioni drammatiche, in un paese, come gli Usa, senza assistenza sanitaria pubblica, senza giorni di malattia pagati, senza vincoli ai licenziamenti. Al di là dell'effetto elettorale, è dubbio che i mille dollari promessi dalla Casa Bianca possano aiutare molto, in una famiglia investita dal coronavirus, senza stipendio e costretta a pagarsi l'ospedale..

In Italia, con una rete di protezione sociale pubblica vasta ed efficiente, eventuale “helicopter money” sarebbe, in questo momento, inutile. Non potrebbe neanche tradursi in consumi, con i negozi chiusi, le fabbriche ferme e la gente blindata in casa. Ora i soldi servono per le garanzie alle aziende e la cassa integrazione ai lavoratori. A emergenza finita, una sorta di megabonus Renzi al cubo potrebbe aiutare a far decollare consumi e ripresa.