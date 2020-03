Quanti disoccupati provocherà il coronavirus? La risposta di uno studio è shock

Ormai non c’è economista al mondo che non preveda l’arrivo di una severa recessione a causa della peggiore pandemia dei tempi moderni. I primi effetti del lockdown, ovvero del congelamento della vita sociale e di gran parte delle attività economiche, sono già evidenti. Ma in termini di disoccupazione quale sarà il bilancio della crisi in corso?

Ha provato a dare una risposta l’Organizzazione del Lavoro (che riunisce i governi, i sindacati e le organizzazioni degli industriali di 187 Paesi) che ha pubblicato una prima stima sulle conseguenze in termini occupazionali del coronavirus. I risultati sono decisamente preoccupanti: la pandemia potrebbe portare alla perdita di 25 milioni di posti di lavoro. A livello mondiale il dato dei disoccupati salirebbe da 188 milioni del 2019 a 213 milioni.

La perdita di occupati a causa del coronavirus potrebbe essere superiore a quella che si è avuta a causa della crisi economica del 2008 (scatenata dalla crisi dei mutui subprime) che portò creò 22 milioni di nuovi disoccupati.

Quali i settori più colpiti? Secondo lo studio saranno il turismo, i trasporti e l’industria automobilistica. Le economie che subiranno il maggior impatto saranno quelle occidentali dove si verificherà un brusco calo di consumi e servizi.

Per l’Organizzazione del Lavoro per alleviare gli effetti della crisi e dunque evitare un avvitamento della recessione è necessario proteggere il salario dei dipendenti e salvare i posti di lavoro.

Opzione che non può avvenire senza un deciso intervento da parte dei singoli Stati che in questa fase storica dovrebbero mettere da parte le politiche di austerity di bilancio e far crescere il debito pubblico. Tema di fortissima attualità in Europa dove purtroppo però manca l’accordo tra i singoli governi sul come fare l’operazione.