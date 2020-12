Disney investe sullo streaming e dichiara 87 milioni di abbonati

New York, 11 dic. (askanews) - Il titolo Disney è in aumento di oltre l'8% a Wall Street dopo che il gigante dell'intrattenimento ha dichiarato che il suo servizio di streaming (Disney+) ha ora 86,8 milioni di abbonati. La società prevede di raggiungere entro il 2024 tra i 230 e 260 milioni di abbonati.Tra i nuovi programmi in streaming, Disney lancerà oltre 100 film e programmi legati a franchise come Star Wars, Marvel, Fx e National Geographic, sottolineando che la sua strategia è più improntata "alla qualità che alla quantità".Se il 2021 sarà un anno in forte perdita, secondo la società la redditività della sua scelta sarà tangibile nel 2024. Dei circa 100 progetti che Disney ha condiviso con il pubblico, circa l'80% sarà destinato a Disney+.